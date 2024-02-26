Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сегодня, 26 февраля, подписали закон о демобилизации военных срочной службы. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Документ устанавливает, что срочники освобождаются от службы в запас в сроки, определенные указом президента.

В закон также включена норма о сроках, в течение которых срочники не могут быть призваны. Так, военные не могут быть призваны на военную службу по мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения было принято решение, что срочники во время военного положения остаются на военной службе. Их могли демобилизовать только на некоторым основаниях.