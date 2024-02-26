Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

Президент України Володимир Зеленський та голова Верховної ради Руслан Стефанчук сьогодні, 26 лютого, підписали закон про демобілізацію військових строкової служби. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Документ встановлює, що строковики звільняються від служби у запас у терміни, визначені указом президента.

До закону також включено норму про терміни, протягом яких строковики не можуть бути покликані. Так, військові не можуть бути призвані на військову службу з мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення, що терміновики під час воєнного стану залишаються на військовій службі. Їх могли демобілізувати лише з деяких підстав.