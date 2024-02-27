Россияне разрушили учебное заведение в поселке Должик

Удар БпЛА по учебному заведению в Харьковской области. Фото: Facebook

Сегодня ночью, около 00:05 в с. Должик Харьковской области из-за обстрелов и атак БпЛА повреждено образовательное учреждение. Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Частично разрушено 3-х этажное здание. Пострадавших нет», — заявил Синегубов.



В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что оккупанты совершили атаку беспилотниками по селу Богодуховского района.

В Должике частично разрушено здание учебного заведения. Фото: Telegram

По данным следствия, в ночь на 27 февраля беспилотники ударили по с. Должик Богодуховского района, где было повреждено трехэтажное здание учебного заведения. Правоохранители изъяли обломки двух БПЛА.

Правоохранители изъяли обломки двух БПЛА. Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее, 25 февраля, российская оккупационная армия около 23:00 нанесла два ракетных удара с ЗРК С-300 по поселку Песочин, где попала по двум ангарам с зерном.