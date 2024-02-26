Россия ударила ракетами С-300 по двум ангарам с зерном в Харьковской области

Результат атаки РФ по Харьковской области. Фото: Синегубов / facebook

Вчера, 25 февраля, российская оккупационная армия около 23:00 нанесла два ракетных удара с ЗРК С-300 по поселку Песочин, где попала по двум ангарам с зерном. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Повреждена техника предприятия: тракторы и автомобили. Пострадавшие не зафиксированы», — уточнил глава Харьковской областной военной администрации.



Ранее артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области, были повреждены складской ангар, а также погибли 15 коров.