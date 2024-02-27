Росіяни зруйнували навчальний заклад у селищі Довжик

Удар БпЛА по навчальному закладу в Харківській області. Фото: Facebook

Сьогодні вночі, близько 00:05 у с. Довжик Харківської області через обстріл та атаки БпЛА пошкоджено освітню установу. Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Частково зруйновано 3-поверхову будівлю. Постраждалих немає», – заявив Синєгубов.



У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що окупанти здійснили атаку безпілотниками по селу Богодухівського району.

У Довжику частково зруйновано будівлю навчального закладу. Фото: Telegram

За даними слідства, у ніч на 27 лютого безпілотники вдарили по с. Довжик Богодухівського району, де було пошкоджено триповерхову будівлю навчального закладу. Правоохоронці вилучили уламки двох БПЛА.

Правоохоронці вилучили уламки двох БПЛА. Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше, 25 лютого, російська окупаційна армія близько 23:00 завдала двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по селищу Пісочин, де влучила по двох ангарах із зерном.