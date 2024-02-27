ВСУ сбили еще один российский Су-34

Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-34. Борт "приземлили" в понедельник, 26 февраля. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

«Минус еще один Су-34 на восточном направлении! Вчера российским пилотам удалось увернуться от наших ракет, но так будет не всегда», — написал он.

Олещук посоветовал оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными.

«Ибо кто его знает, повезет или нет в этот раз», — добавил он.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что украинские военнослужащие сбили еще один российский истребитель Су-34. Тот самолет стал седьмым бортом, который удалось сбить Силам обороны за последнее время.