Силы обороны снова сбили российский Су-34

Украинские военнослужащие сбили еще один российский истребитель Су-34. Таким образом, самолет стал седьмым бортом, которого удалось сбить Силам обороны за последнее время. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.



«В этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло — сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике «Вечного полета, братья». Есть хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался!», — написал он.





Напомним, 19 февраля Силы обороны сбили два российских самолета на востоке. ВСУ удалось «приземлить» уже шесть бортов оккупантов за последние двое суток.