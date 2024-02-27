ЗСУ збили ще один російський Су-34

Українські військові збили ще один російський літак Су-34. Борт "приземлили" у понеділок, 26 лютого. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Мінус ще один Су-34 на східному напрямку! Учора російським пілотам вдалося ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди», — написав він.

Олещук порадив окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитися з рідними.

«Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу», — додав він.

Нагадаємо, 21 лютого повідомляли, що українські військовослужбовці збили ще один російський винищувач Су-34. Той літак став сьомим бортом, який удалося збити Силам оборони останнім часом.