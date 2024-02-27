В США призвали страны G7 срочно найти способ передать российские активы Украине

Странам «Большой семерки» нужно срочно разработать способ для того, чтобы конфисковать в пользу Украины замороженные российские активы. Об этом сообщила министр финансов США

Джанет Йеллен.

По ее словам, существует сильное международное право, экономические и моральные аргументы в пользу того, чтобы конфисковать активы страны-агрессора.

«Большой семерки» необходимо и срочно найти способ разблокировать эти замороженные активы, чтобы поддержать продолжающееся сопротивление и долгосрочное восстановление Украины», — сказала министр.

Передача замороженных российских активов стал бы сильным ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России.

«Это дало бы понять, что Россия не может выиграть, затягивая войну, и побудило бы ее сесть за стол переговоров о справедливом мире с Украиной», — добавила она.