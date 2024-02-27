У США закликали країни G7 терміново знайти спосіб передати російські активи Україні

Країни «Великої сімки» мають терміново розробити спосіб для того, щоб конфіскувати на користь України заморожені російські активи. Про це повідомила міністр фінансів США

Джанет Єллен.

За її словами, існує сильне міжнародне право, економічні та моральні аргументи на користь конфіскування активів країни-агресора.

«Великої сімки» необхідно і терміново знайти спосіб розблокувати ці заморожені активи, щоб підтримати опір, що триває, і довгострокове відновлення України», — сказала міністр.

Передача заморожених російських активів стала б сильною відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку Росії.

«Це дало б зрозуміти, що Росія не може виграти, затягуючи війну, і спонукало б її сісти за стіл переговорів про справедливий мир з Україною», - додала вона.