110 бригада, которая защищала Авдеевку, отошла на ротацию впервые за 2 года войны

Фото: 110 отдельная механизированная бригада в Facebook

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая обороняла Авдеевку, впервые за 2 года полномасштабного вторжения, отошла на ротацию. Об этом сказано на их официальной странице в Facebook.

«Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец ротация.Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям что нас сменили желаем выдержки и как можно больше уничтожить «орков», — сказали военные.

В 110-й бригаде поблагодарили Авдеевскую, Мирноградскую, Покровскую военно-гражданские администрации и руководство Авдеевского коксохимического завода:

«Без вашего содействия нам бы было гораздо труднее сдерживать нашествие московитской орды», — говорится в сообщении.