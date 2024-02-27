110 бригада, яка захищала Авдіївку, відійшла на ротацію вперше за 2 роки війни

Фото: 110 окрема механізована бригада у Facebook

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняла Авдіївку, вперше за 2 роки повномасштабного вторгнення відійшла на ротацію. Про це сказано на їхній офіційній сторінці у Facebook.

«Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми набиратимемося сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам, що нас змінили бажаємо витримки і якнайбільше знищити «орків», — сказали військові.

У 110-й бригаді подякували Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-громадянські адміністрації та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу:

«Без вашого сприяння нам було б набагато важче стримувати нашестя московитської орди», — йдеться у повідомленні.