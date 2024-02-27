СБУ завершила расследование об уничтожении самолёта «Мрия»: подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы

Уничтоженный самолет «Мрия». Фото: AP

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства о бывших должностных лицах ГП «Антонов»: гендиректоре и начальнике подразделения по авиабезопасности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как говорится в сообщение, преступные действия эксчиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 «Мрия».

По данным следствия, в преддверии полномасштабного вторжения России фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.

Для этого в период января-февраля 2022 должностные лица распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.

Следователи СБУ закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что 27 февраля 2022 года во время удара по аэропорту Гостомель под Киевом российские оккупанты уничтожили Ан-225 Мрия — самый большой в мире самолет, который разработали и создали в Украине.