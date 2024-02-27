СБУ завершила розслідування про знищення літака «Мрія»: підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення

Знищений літак «Мрія». Фото: AP

Служба безпеки зібрала беззастережні докази про колишніх посадових осіб ДП «Антонов»: гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як йдеться у повідомленні, злочинні дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 «Мрія».

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення Росії фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії на територію Держтомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Для цього в період січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об'єкта.

Слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду.

Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, що 27 лютого 2022 року під час удару по аеропорту Гостомель під Києвом російські окупанти знищили Ан-225 Мрія — найбільший у світі літак, який розробили та створили в Україні.