Оккупанты 15 раз обстреливали Донецкую область за прошедшие сутки, есть жертвы

Населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки 15 раз подвергались российским обстрелам. Об этом, по состоянию на утро 28 февраля, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Покровский район. В Очеретинской громаде разрушены два дома в Желанном и один — в Новоселовке Первой. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка и Константиновка. В Кураховской громаде один человек погиб и пять ранены в Горняке, поврежден дом в Кураховке, сельхозпредприятие в Островском; обстреляна промзона в Курахово. Покровск оказался под ракетным ударом — повреждены три админздания и 15 домов.
Краматорский район. В Ильиновской громаде повреждены 13 объектов в Клебан-Быке. Обстреляны окрестности Лиманской и Константиновской громад.
Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов. В Щербиновке Торецкой громады поврежден инфраструктурный объект. В Серебрянке Северской громады поврежден дом.
«Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 6603 человека, в том числе 452 ребенка», — говорится в сообщении главы ОВА.
Ранее Донецкая областная прокуратура сообщила, что в результате российского обстрела Кураховской территориальной громады погиб мужчина, еще пятеро людей получили ранения.