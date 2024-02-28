Окупанти 15 разів обстрілювали Донецьку область минулої доби, є жертви

Внаслідок російських обстрілів Донецької області гинуть люди, руйнуються будинки. Фото: Донецька ОВА

Населені пункти Донецької області минулої доби 15 разів зазнавали російських обстрілів. Про це, станом на ранок 28 лютого, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. В Очеретинській громаді зруйновано два будинки в Желанному та один — у Новоселівці Першій. У Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку та Костянтинівку. У Курахівській громаді одна людина загинула та п'ять поранено у Гірнику, пошкоджено будинок у Курахівці, сільгосппідприємство в Островському; обстріляна промзона в Курахово. Покровськ опинився під ракетним ударом — пошкоджено три адмінбудівлі та 15 будинків.

Краматорський район. В Іллінівській громаді пошкоджено 13 об'єктів у Клебан-Бику. Обстріляно околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

«Загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 6603 особи, у тому числі 452 дитини», — йдеться у повідомленні глави ОВА.

Раніше Донецька обласна прокуратура повідомила , що внаслідок російського обстрілу Курахівської територіальної громади загинув чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення.