Визит Зеленского в Албанию: встреча с премьером Рамой, поддержка Формулы мира

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях своего визита в Албанию 28 февраля. Об этом он сообщил в соцсети X (Twitter).



«Сегодня работаю в Тиране. Встречусь с бескомпромиссным другом Украины Эди Рамой, поучаствую в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа"», — написал он.



Кроме того, президент Украины проведет встречу с главой албанского правительства Эди Рамой и его командой, они проведут переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству, поддержке Формулы мира и работе над соглашениями о безопасности.

Сьогодні працюю в Тирані. Зустрінуся з безкомпромісним другом України Еді Рамою, візьму участь у саміті «Україна – Південно-Східна Європа».



З Прем’єр-міністром Албанії та його командою проведемо переговори щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки Формули миру та роботи… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2024



«Албания — одна из стран, которые присоединились к Вильнюсской декларации G7, за что мы очень благодарны. Предложу поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долговременного мира, организацию Глобального саммита мира в Швейцарии. Проведу двусторонние встречи с участниками саммита», — констатировал Зеленский.



Он отметил, что в формате «Украина - Юго-Восточная Европа», который собирается уже во второй раз, будут говорить об общем пути к евроатлантической цели.



Ранее премьер Албании заявил, что Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу против России на фоне европейских и западных «оправданий» и «ограничений» в отношении помощи Украине.