Візит Зеленського до Албанії: зустріч із прем'єром Рамою, підтримка Формули миру

Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі свого візиту до Албанії 28 лютого. Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).



«Сьогодні працюю в Тирані. Зустрінуся з безкомпромісним другом України Еді Рамою, візьму участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа"», - написав він.



Крім того, президент України разом із главою албанського уряду Еді Рамою та його командою проведуть переговори щодо оборонного та політичного співробітництва, підтримки Формули миру та роботи над угодами про безпеку.

Сьогодні працюю у Тирані. Зустрінуся з безкомпромісним другом України Еді Рамою, візьму участь у саміті «Україна – Південно-Східна Європа».



З Прем'єр-міністром Албанії та його командою проведемо переговори щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки Формули миру та роботи… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2024



«Албанія — одна з країн, яка приєдналася до Вільнюської декларації G7, за що ми дуже вдячні. Запропоную підтримати зусилля України щодо забезпечення справедливого та довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії. Проведу двосторонні зустрічі з учасниками саміту», — констатував Зеленський.



Він зазначив, що у форматі «Україна – Південно-Східна Європа», який збирається вже вдруге, говоритимуть про спільний шлях до євроатлантичної мети.



Раніше прем'єр Албанії заявив, що Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу проти Росії на тлі європейських та західних «виправдань» та «обмежень» щодо допомоги Україні.