Армия РФ ночью ударила по Покровску: повреждены жилые дома, школы и админздания

Россияне атаковали Покровск. Фото: пресс-служба Покровской ГВА

Сегодня ночью, 28 февраля, оккупационная армия РФ атаковала центр Покровска Донецкой области. Информация о пострадавших и погибших не поступала, однако есть значительные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«От ракетных обстрелов значительно повреждено более 10 учебных заведений и культуры и около 15 многоквартирных жилых домов», — говорится в сообщении.



По словам главы Донецкой ОВА Вадимы Филашкина, россияне ударили по городу четырьмя баллистическими ракетами.

Отмечается, что в результате ударов оккупантов повреждены 4 учреждения культуры и 3 образования, 2 админздания, более 15 многоэтажек и 17 частных домовладений.

В администрации призвали всех жителей эвакуироваться в безопасные регионы Украины.



Ранее мы писали, что российская армия за 28 февраля обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате атак один человек погиб, пятеро людей пострадали.