Армія РФ вночі вдарила по Покровську: пошкоджено житлові будинки, школи та адмінбудівлі

Росіяни атакували Покровськ. Фото: прес-служба Покровської ГВА

Сьогодні вночі, 28 лютого, окупаційна армія РФ атакувала центр Покровська на Донеччині. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила, проте є значні пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Від ракетного обстрілу значно пошкоджено понад 10 навчальних закладів та культури та близько 15 багатоквартирних житлових будинків», — йдеться у повідомленні.



За словами голови Донецької ОВА Вадими Філашкіна, росіяни вдарили по місту чотирма балістичними ракетами.

Зазначається, що внаслідок ударів окупантів пошкоджено 4 заклади культури та 3 освіти, 2 адмінбудівлі, понад 15 багатоповерхівок та 17 приватних домоволодінь.

В адміністрації закликали всіх мешканців евакуюватись у безпечні регіони України.



Раніше ми писали, що російська армія за 28 лютого обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, п'ятеро людей постраждали.