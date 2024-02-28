Покровск: Пострадавшие от ночного обстрела получили гуманитарную помощь

Пострадавшие после ночного обстрела жители Покровска получают гуманитарную помощь. Фото: Покровская ГВА

Благотворительные фонды и международные организации продолжают оказывать поддержку пострадавшим от обстрелов жителям Покровской громады. Гуманитарная миссия «Подснежник» при поддержке УВКБ ООН оперативно отреагировала на ночной обстрел города и доставила наборы с непродовольственными товарами для жильцов поврежденных домов. Об этом сегодня сообщила Покровская городская военная администрация

Отмечается, что формированием списков пострадавших и определением их потребностей занимаются инспекторы Комитета самоорганизации населения. «Эта поддержка крайне важна, она очень помогает в улучшении жизни местных жителей, чьи дома были повреждены или разрушены российскими ракетами», — сказала глава комитета Марина Ухова.

Напомним, сегодня ночью, 28 февраля, оккупационная армия РФ атаковала центр Покровска Донецкой области. Информация о пострадавших и погибших не поступала, однако есть значительные повреждения.