Покровськ: Постраждалі від нічного обстрілу отримали гуманітарну допомогу

Жителі Покровська, які постраждали після нічного обстрілу, отримують гуманітарну допомогу. Фото: Покровська МВА

Благодійні фонди та міжнародні організації продовжують надавати підтримку постраждалим від обстрілу жителям Покровської громади. Гуманітарна місія «Пролісок» за підтримки УВКБ ООН оперативно відреагувала на нічний обстріл міста та доставила набори з непродовольчими товарами для мешканців пошкоджених будинків. Про це сьогодні повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Наголошується, що формуванням списків постраждалих та визначенням їх потреб займаються інспектори Комітету самоорганізації населення.

«Ця підтримка вкрай важлива, вона дуже допомагає в покращенні життя місцевих жителів, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані російськими ракетами», — сказала голова комітету Марина Ухова.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 лютого, окупаційна армія РФ атакувала центр Покровська Донецької області . Інформація про постраждалих та загиблих не надходила, проте є значні ушкодження.