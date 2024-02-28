Войска РФ атаковали Купянск авиабомбами: двое людей погибли, четверо пострадавших, под завалами есть люди

Войска РФ атаковали Купянск авиабомбами. Фото: Харьковская областная прокуратура

Оккупационная армия РФ сегодня, 28 февраля, обстреляла Купянск Харьковской области управляемыми авиабомбами ФАБ-500. В результате удара двое людей погибли. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.



«Оккупанты ударили по городу Купянск. Зафиксировано попадание в центральной части города», — заявил он.



По его информации, погибшие — 58-летний пастырь церкви Иисуса Христа и 39-летний мужчина. Вероятно, под завалами есть еще люди.





Кроме того, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.





По данным следствия, авиабомба попала вблизи кафе и церкви. Четверо мирных ранены — две 31-летние женщины и двое мужчин 45 и 52 лет.





При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что 27 февраля в с. Должик Харьковской области из-за обстрелов и атак БпЛА повреждено образовательное учреждение.