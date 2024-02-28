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Війська РФ атакували Куп'янськ авіабомбами: двоє людей загинули, четверо постраждалих, під завалами є люди

28 лютого 2024, 15:45

Війська РФ атакували Куп'янськ авіабомбами: двоє людей загинули, четверо постраждалих, під завалами є люди

Війська РФ атакували Куп'янськ авіабомбами. Фото: прокуратура Війська РФ атакували Куп'янськ авіабомбами. Фото: прокуратура

Окупаційна армія РФ сьогодні, 28 лютого, обстріляла Куп'янськ Харківської області керованими авіабомбами ФАБ-500. Внаслідок удару двоє людей загинули. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і пресслужба Харківської обласної прокуратури. 

«Окупанти вдарили по місту Куп'янськ. Зафіксовано влучання в центральну частину міста», — заявив він.

За його інформацією, загиблі — 58-річний пастир церкви Ісуса Христа та 39-річний чоловік. Ймовірно, під завалами є ще люди.



Крім того, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.



За даними слідства, авіабомба влучила поблизу кафе та церкви. Четверо мирних поранені — дві 31-річні жінки та двоє чоловіків 45 та 52 років.



За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше ми писали, що 27 лютого у с. Довжик Харківської області через обстріл та атаки БпЛА пошкоджено освітню установу. 

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ТЕГИ

Люди
Олег Синєгубов
Місця
Харківська область Купянськ
Події
Війна

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