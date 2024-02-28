Депутаты Приднестровья обратились к Москве за «защитой»

Приднестровье просит у России «защиты». Фото: Новости Приднестровья

Депутаты Приднестровья на съезде в среду, 28 февраля, обратились в Совет Федерации и Государственную думу России с просьбой реализовать меры по защите Приднестровья в условиях «усиления давления Молдовы». Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker.

Отмечается, что местные депутаты также обратились в ОБСЕ, СНГ, Европейский парламент, международный комитет Красного Креста и к Генсеку ООН с призывом «повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и пресечь нарушение прав и свобод жителей Приднестровья».

В заявлении местные депутаты отметили, что Молдова развязала против непризнанной Приднестровской Молдавской республики «экономическую войну», а также обвинили Кишинев в том, что он намеренно блокирует переговоры с Тирасполем.

Издание пишет, что с начала 2024 года Кишинев отменил таможенные льготы для приднестровских предпринимателей. Это вызвало острую реакцию Тирасполя. Там назвали пошлины «средневековой данью», власти региона организовывали в Тирасполе протесты против действий Кишинева.

Издание напоминает, что 28 февраля в Тирасполе прошел «Съезд депутатов всех уровней». В нем приняли участие депутаты местного законодательного органа и местные районные, городские и сельские депутаты, депутаты первого созыва местного законодательного органа, представители местного исполнительного органа и лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский. Это седьмой подобный съезд. Прошлый проходил в 2006 году, тогда местные депутаты приняли решение о проведении референдума о присоединении к России. В том же году такой референдум состоялся и на нем более 90% участников проголосовали за вхождение непризнанной ПМР в состав России. Международное сообщество и Кишинев результаты референдума не признали.

На пятом подобном съезде депутаты приняли основной закон Приднестровья («Конституцию»), а четыре первых «съезда» были посвящены объявлению независимости непризнанной ПМР

Также сообщается, что перед проведением седьмого съезда оппозиционный политик Левобережья Геннадий Чорба предположил, что на местные депутаты могут использовать съезд для того, чтобы обратить к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии непризнанной ПМР в состав России. Однако эту информацию опровергли в Кишиневе, Киеве и Тирасполе. Экспертное сообщество на обоих берегах Днестра также посчитало подобный сценарий маловероятным.