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Депутати Придністров'я звернулися до Москви за «захистом»

28 лютого 2024, 15:58

Депутати Придністров'я звернулися до Москви за «захистом»

Придністров'я просить у Росії «захисту». Фото: Новини Придністров'я Придністров'я просить у Росії «захисту». Фото: Новини Придністров'я

Депутати Придністров'я на з'їзді в середу, 28 лютого, звернулися до Ради Федерації та Державної Думи Росії з проханням реалізувати заходи щодо захисту Придністров'я в умовах «посилення тиску Молдови». Про це повідомило видання NewsMaker.

Зазначається, що місцеві депутати також звернулися до ОБСЄ, СНД, Європейського парламенту, міжнародного комітету Червоного Хреста та до Генсека ООН із закликом «вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу та припинити порушення прав та свобод мешканців Придністров'я».

У заяві місцеві депутати зауважили, що Молдова розв'язала проти невизнаної Придністровської Молдавської республіки «економічну війну», а також звинуватили Кишинів у тому, що він навмисно блокує переговори з Тирасполем.

Видання пише, що з початку 2024 року Кишинів скасував митні пільги для придністровських підприємців. Це викликало гостру реакцію Тирасполя. Там назвали мито «середньовічної даниною», влада регіону організовувала в Тирасполі протести проти дій Кишинева.

Видання нагадує, що 28 лютого у Тирасполі відбувся «З'їзд депутатів усіх рівнів». У ньому взяли участь депутати місцевого законодавчого органу та місцеві районні, міські та сільські депутати, депутати першого скликання місцевого законодавчого органу, представники місцевого виконавчого органу та лідер невизнаної ПМР Вадим Красносільський. Це сьомий такий з'їзд. Минулий проходив у 2006 році, тоді місцеві депутати ухвалили рішення про проведення референдуму щодо приєднання до Росії. У тому ж році такий референдум відбувся і на ньому понад 90% учасників проголосували за входження невизнаної ПМР до складу Росії. Міжнародна спільнота та Кишинів результати референдуму не визнали.

На п'ятому подібному з'їзді депутати ухвалили основний закон Придністров'я («Конституцію»), а чотири перші «з'їзди» були присвячені оголошення незалежності невизнаної ПМР

Також повідомляється, що перед проведенням сьомого з’їзду опозиційний політик Лівобережжя Геннадій Чорба припустив, що на місцеві депутати можуть використати з’їзд для того, щоб звернути до президента Росії Володимира Путіна з проханням про прийняття невизнаної ПМР до складу Росії. Однак цю інформацію спростували у Кишиневі, Києві та Тирасполі. Експертна спільнота на обох берегах Дністра також вважала подібний сценарій малоймовірним.

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