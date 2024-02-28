Россияне сбросили КАБ на вокзал в Великом Бурлуке: среди жертв есть ребенок

Российская армия нанесла авиационный удар по вокзалу в селе Великий Бурлук в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки погибли два человека — погиб 48-летний мужчина и шестилетняя девочка. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что несмотря на то, что вокзал в Великом Бурлуке не использовался как транспортный объект, там все же находились гражданские люди.

Также Синегубов отметил, что неоднократно во время атак на Великий Бурлук травмы получали дети. В связи с чем, по словам главы ОВА, сейчас рассматривается вопрос об эвакуации несовершеннолетних из данного населенного пункта.