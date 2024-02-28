Росіяни скинули КАБ на вокзал у Великому Бурлуку: серед жертв є дитина

Російська армія завдала авіаційного удару по вокзалу у селі Великий Бурлук у Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей — загинув 48-річний чоловік та шестирічна дівчинка. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов зазначив, що незважаючи на те, що вокзал у Великому Бурлуці не використовувався як транспортний об'єкт, там все ж таки знаходилися громадянські люди.

Також Синегубов зазначив, що неодноразово під час атак на Великий Бурлук травми дістали діти. У зв'язку з чим, за словами голови ОВА, наразі розглядається питання про евакуацію неповнолітніх із цього населеного пункту.