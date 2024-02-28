Результаты съезда «депутатов» всех уровней непризнанного Приднестровья 28 февраля не соответствуют ожиданиям Кремля. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью для РБК-Украина.

«Сегодня, учитывая ситуацию в «Приднестровской Молдавской республике», ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их потуги — и политические, и информационные — потерпели поражение», — сказал представитель ГУР МОУ.

Представитель ГУР также обратил внимание, что «съезд депутатов» Приднестровья обратился не только к России, но и к европейским институтам «в многовекторном стиле» — что само по себе является «красноречивым фактом».

Напомним, сегодня депутаты Приднестровья на съезде в среду, 28 февраля, обратились в Совет Федерации и Государственную думу России с просьбой реализовать меры по защите Приднестровья в условиях «усиления давления Молдовы».