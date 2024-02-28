Росія не отримала бажаного від з’їзду депутатів Придністров'я — українська розвідка

Результати з’їзду «депутатів» усіх рівнів невизнаного Придністров'я 28 лютого не відповідають очікуванням Кремля. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна.

«Сьогодні з огляду на ситуацію в «Придністровській Молдавській республіці» нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У цій ситуації їхні потуги — і політичні, й інформаційні зазнали поразки», — сказав представник ГУР МОУ.

Представник ГУР також звернув увагу, що «з'їзд депутатів» Придністров'я звернувся не лише до Росії, а й до європейських інститутів «у багатовекторному стилі», що саме по собі є «промовистим фактом».

Нагадаємо , сьогодні депутати Придністров'я на з'їзді в середу, 28 лютого, звернулися до Ради Федерації та Державної Думи Росії з проханням реалізувати заходи щодо захисту Придністров'я в умовах «посилення тиску Молдови».