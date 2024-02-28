ВСУ предположительно ударили ракетами по скоплению оккупантов в Еленовке

Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту сбора личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ в Еленовке, Донецкой области. Об этом сообщает ряд пророссийский телеграм-каналов, в частности, Олег Царев.



«Говорят об очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракетами РСЗО HIMARS по нашим военнослужащим и о последующих потерях. Необучаемые», — пишет Царев.



Сообщается, что командование бригады российской армии проводило построение в честь награждения отдельных военнослужащих бригады, отличившихся на войне.



Как пишет телеграм-канал «Досье шпиона», удар был нанесен двумя ракетами РСЗО «HIMARS» вчера, 27 февраля, около 19:00.



Вследствие удара 19 военнослужащих бригады погибло, еще 12 получили ранения.



Среди погибших подполковник, заместитель командира бригады Роман Кожухов, майор Александр Абилов и каптан Наиль Шахманов.



Командир 155 ОБрМП полковник Михаил Гудков — ранен.



Сообщается, что командование было осведомлено о работе украинского разведывательного БПЛА в их районе, однако данную информацию проигнорировало.



«СЦКК ДНР» сегодня опубликовало фото последствий вчерашнего удара по Еленовке. Отмечается, что ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS со шрапнелью. Потери среди российских войск в «ДНР» комментировать не стали.

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