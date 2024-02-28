ЗСУ імовірно вдарили ракетами по скупченню окупантів у Оленівці

Наслідки обстрілу в Оленівці. Фото: «СЦКК ДНР»

Збройні сили України завдали удару за місцем збору особового складу 155-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ в Оленівці, Донецької області. Про це повідомляє низка проросійських телеграм-каналів, зокрема, Олег Царьов.



«Говорять про чергове нагородження перед строєм та про черговий удар ракетами РСЗВ HIMARS по наших військовослужбовців та про подальші втрати. Ненавчанні», — пише Царьов.



Повідомляється, що командування бригади російської армії проводило шикування на честь нагородження окремих військовослужбовців бригади, які відзначилися у війні з Україною.



Як пише телеграм-канал «Досьє шпигуна», удару було завдано двома ракетами РСЗВ HIMARS учора, 27 лютого, близько 19:00. Внаслідок удару 19 військовослужбовців бригади загинуло, ще 12 отримали поранення.



Серед загиблих підполковник, заступник командира бригади Роман Кожухов, майор Олександр Абілов та каптан Наїль Шахманов.



Командир 155 ОБрМП полковник Михайло Гудков — поранений.



Повідомляється, що командування було поінформовано про роботу українського розвідувального БПЛА в їхньому районі, проте цю інформацію проігнорувало.



«СЦКК ДНР» сьогодні опублікувало фото наслідків вчорашнього удару по Оленівці. Зазначається, що ЗСУ завдали удару ракетами HIMARS зі шрапнеллю. Втрати серед російських військ у «ДНР» коментувати не стали.

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