Третья штурмовая бригада ВСУ выбила силы РФ из Красногоровки в Донецкой области

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Украинские военные взяли под контроль Красногоровку в Донецкой области. Об этом говорится в сообщение З ОШБр.

Отмечается, что накануне силы армии РФ атаками атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

«Чтобы не допустить закрепления врага, подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию по очистке города от сил врага», — отмечается в сообщении.

В Третьей штурмовой добавили, что за короткий промежуток времени войска РФ успели подготовиться к длительной обороне и, «несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери — около 100 оккупантов «200-ми» и «300-ми».

Подчеркивается, что российские военные «отказывались сдаваться в плен и были ликвидированы в занятых ими домах».

На данный момент Красногоровка находится под контролем украинских войск.