Третя штурмова бригада ЗСУ вибила сили РФ із Красногорівки на Донеччині

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Українські військові взяли під контроль Красногорівку на Донеччині. Про це йдеться у повідомлення З ОШБр.

Зазначається, що напередодні сили армії РФ атаками атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли до міста.

"Щоб не допустити закріплення ворога, підрозділу Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів провели бойову операцію з очищення міста від сил ворога", - наголошується в повідомленні.

У Третій штурмовій додали, що за короткий проміжок часу війська РФ встигли підготуватися до тривалої оборони і, «незважаючи на опір та важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів «200-ми» та «300».

Наголошується, що російські військові «відмовлялися здаватися в полон і були ліквідовані у зайнятих ними будинках».

Наразі Красногорівка перебуває під контролем українських військ.