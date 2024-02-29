В Покровске из-за российского обстрела поврежден газопровод

В Покровске ремонтируют повреждённый в результате российского обстрела газопровод. Фото: Донецкая ОВА

В результате российского обстрела в среду, 28 февраля, в Покровска был поврежден газопровод. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Отмечается, что в настоящее время работы по устранению повреждений продолжаются на отдельных участках таким образом, чтобы избежать отключения потребителей.

«Однако на других подземных участках газопровода есть подозрение на разрыв фланцевых соединений. Поэтому пришлось отключить 89 абонентов», — говорится в сообщении главы Донецкой ОВА.

Напомним, ночью, 28 февраля, оккупационная армия РФ атаковала центр Покровска Донецкой области. Информация о пострадавших и погибших не поступала, однако есть значительные повреждения.