У Покровську через російський обстріл пошкоджено газопровід

У Покровську ремонтують пошкоджений внаслідок російського обстрілу газопровід. Фото: Донецька ОВА

Внаслідок російського обстрілу в середу, 28 лютого, у Покровську було пошкоджено газопровід. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зазначається, що в даний час роботи з усунення пошкоджень продовжуються на окремих ділянках таким чином, щоб уникнути вимкнення споживачів.

«Проте на інших підземних ділянках газопроводу є підозра на розрив фланцевих з'єднань. Тому довелося вимкнути 89 абонентів», — йдеться у повідомленні голови Донецької ОВА.

Нагадаємо, вночі, 28 лютого, окупаційна армія РФ атакувала центр Покровська Донецької області. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила, проте є значні ушкодження.