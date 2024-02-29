ВСУ снова сбили еще один Су-34 россиян

В четверг ночью, 29 февраля, на восточном направлении подразделения ВСУ уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.



«Минус Су-34 на восточном направлении! Спасибо за работу!», — написал он.





По словам Олещука, 29 февраля — дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета.



Справка



Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы.



Ранее мы писали, что 27 февраля украинские военные сбили два Су-34.