ЗСУ знову збили ще один Су-34 росіян

У четвер уночі, 29 лютого, на східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



«Мінус Су-34 на східному напрямку! Дякую за роботу!», — написав він.





За словами Олещука, 29 лютого — дата, яка випадає раз на чотири роки, але вже звичний для росіян день із втратою чергового літака.



Довідка



Су-34 — радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на видаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення супротивника та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби.



Раніше ми писали, що 27 лютого українські військові збили два Су-34.