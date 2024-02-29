Официально: ВСУ ударили по скоплению оккупантов в Еленовке

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня утром, 29 февраля.



«Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области с помощью украинских реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.



По предварительным данным, 19 оккупантов погибли, в том числе заместитель командира российского военного подразделения. Также 12 россиян получили ранения, в частности, командир этого подразделения.



Ранее «Новости Донбасса» сообщили, что вечером 28 февраля ряд российских Телеграм-каналов написали про удар по войскам РФ в Еленовке, в частности, об этом рассказал Олег Царев. Сообщается, что командование бригады российской армии проводило построение в честь награждения отдельных военнослужащих бригады, отличившихся на войне.