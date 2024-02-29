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Офіційно: ЗСУ вдарили по скупченню окупантів в Оленівці

29 лютого 2024, 08:39

Офіційно: ЗСУ вдарили по скупченню окупантів в Оленівці

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі відомства сьогодні вранці, 29 лютого.

«Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, 19 окупантів загинули, зокрема, заступник командира російського військового підрозділу. Також 12 росіян отримали поранення, зокрема командир цього підрозділу.

Раніше «Новини Донбасу» повідомили, що ввечері 28 лютого низка російських Телеграм-каналів написала про удар по військам РФ в Оленівці, зокрема, про це розповів Олег Царьов. Повідомляється, що командування бригади російської армії проводило шикування на честь нагородження окремих військовослужбовців бригади, які відзначилися на війні.

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