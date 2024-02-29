Буданов отреагировал на увольнение Залужного

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов впервые прокомментировал отставку Валерия Залужного. По его словам, причиной увольнения точно не была ссора между ним и президентом страны. Об этом передает СВС News.



Отвечая на вопрос, Буданов уточнил, что между Залужным и Зеленским вряд ли могут быть личные разногласия, поскольку один из них является «прямым подчиненным другого».



Кроме того, он намекнул, что глава государства принял правильное решение, заменив Залужного.



«Если все хорошо, все замечательно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?», — резюмировал глава разведки.



Ранее мы писали, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Это решение прокомментировал министр обороны Рустем Умеров.



