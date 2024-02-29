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Буданов відреагував на звільнення Залужного

29 лютого 2024, 09:06

Буданов відреагував на звільнення Залужного

Голова управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов вперше прокоментував відставку Валерія Залужного. За його словами, причиною звільнення точно не була сварка між ним та президентом країни. Про це передає СВС News.

Відповідаючи на запитання, Буданов уточнив, що між Залужним та Зеленським навряд чи можуть бути особисті розбіжності, оскільки один з них є «прямим підлеглим іншого».

Крім того, він натякнув, що глава держави ухвалив правильне рішення, замінивши Залужного.

«Якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми знаходимося в тій ситуації, в якій знаходимося?», — резюмував голова розвідки.

Раніше ми писали, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Це рішення прокоментував міністр оборони Рустем Умєров.

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