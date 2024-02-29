Сырский на передовой рассказал о просчетах командиров, для исправления ситуации выделены резервы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что ситуация на передовой остается сложной. По его словам, у отдельных командиров были обнаружены просчеты во владении обстановкой и оценке противника. Так, для улучшения ситуация, были выделены дополнительные резервы. Об этом сообщил он в Telegram-канале сегодня, 29 февраля.



«Во время работы у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях. Мною были приняты все меры по исправлению ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов», — написал он.





Сырский уточнил, что оккупанты продолжают активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.



Кроме того, продолжаются жесткие бои в районах Вербовое и Работино, россияне стараются эти населенные пункты снова оккупировать.



Ранее мы писали, что 28 февраля украинские военные взяли под контроль Красногоровку в Донецкой области.



Также представитель оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий отметил, что украинские военнослужащие ведут оборонную операцию на Авдеевском направлении, этому способствует рельеф местности в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердичи.



Пое гословам, штурмовые группы россиян были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка. В тоже время оккупанты пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации.