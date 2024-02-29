Сирський на передовій розповів про прорахунки командирів, для виправлення ситуації виділено резерви

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що ситуація на передовій залишається складною. За його словами, у окремих командирів було виявлено прорахунки у володінні обстановкою та оцінкою супротивника. Так, для покращення ситуації були виділені додаткові резерви. Про це повідомив він у Telegram-каналі сьогодні, 29 лютого.



«Під час роботи в окремих командирів було виявлено певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінкою супротивника, що вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Мною було вжито всіх заходів щодо виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів», — написав він.





Сирський уточнив, що окупанти продовжують активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ та захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.



Крім того, точаться жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, росіяни намагаються ці населені пункти знову окупувати.



Раніше ми писали, що 28 лютого українські військові взяли під контроль Красногорівку на Донеччині.



Також представник оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Ліховий зазначив, що українські військовослужбовці ведуть оборонну операцію на Авдіївському напрямку, цьому сприяє рельєф місцевості в районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка та Бердичі.



За словами, штурмові групи росіян були заблоковані в околицях і на підході до села Орлівка. Водночас окупанти намагалися просуватися за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації.