Без электроснабжения на Донетчине более 70 населенных пунктов

В Донецкой области без электричества остаются 76 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики в сегодняшней сводке, 29 февраля.



«Всего в области без электроснабжения остается 76 населенных пунктов – это около 42 тыс. точек учета. За сутки энергетики заживили почти 10 тысяч потребителей», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что для 23 семей возобновлено газоснабжение, однако отключенными остаются 80 абонентов.



Ранее мы писали, что в результате российского обстрела 28 февраля в Покровска был поврежден газопровод.