Без електропостачання на Донеччині понад 70 населених пунктів

На Донеччині без електрики залишаються 76 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики у сьогоднішньому зведенні, 29 лютого.



«Загалом в області без електропостачання залишається 76 населених пунктів – це близько 42 тис. точок обліку. За добу енергетики заживили майже 10 тисяч споживачів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що для 23 сімей відновлено газопостачання, проте відключеними залишаються 80 абонентів.



Раніше ми писали, що внаслідок російського обстрілу 28 лютого в Покровську було пошкоджено газопровід.