Финляндия дала согласия бить своим оружием по территории РФ с Украины

Финляндия не ограничивает использование поставленной военной помощи для Украины. Предоставленным страной оружием можно бить по территории РФ. Об этом сообщило финское издание Yle со ссылкой на парламентский комитет по вопросам обороны и Минобороны.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен объяснил, что ограничения на использование оружия в основном устанавливают страны, которые поставляют в Украину дальнобойные системы. В оборонном комитете парламента рассказали, что Финляндия таких ограничений не устанавливала.

Украина имеет право применять поставленное оружие для поражения военных целей на российской территории. Однако, как сообщается, дальность действия полученного от Финляндии вооружения меньше, чем, например, у ракет большой дальности.

Журналисты обратились за комментарием в НАТО. В альянсе объяснили, что возможные указания относительно "границ" использования поставленного в Украину оружия касаются отдельных стран-членов. В целом позиция НАТО заключается в том, что Киев имеет право на самооборону и может наносить удары по военным целям РФ вне границы страны.

В Yle добавили, что Финляндия публично не объявляла, какое оружие было поставлено в Украину.

Напомним, 9 февраля сообщалось, что Финляндия отправит Украине 22-й пакет военной помощи стоимостью около 190 млн евро.