Фінляндія дала згоду бити своєю зброєю по території РФ з України

Фінляндія не обмежує використання поставленої військової допомоги для України. Наданою країною зброєю можна бити по території РФ. Про це повідомило фінське видання Yle із посиланням на парламентський комітет з питань оборони та Міноборони.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен пояснив, що обмеження на використання зброї здебільшого встановлюють країни, які постачають в Україну далекобійні системи. В оборонному комітеті парламенту розповіли, що Фінляндія таких обмежень не встановлювала.

Україна має право застосовувати поставлену зброю для поразки військових цілей на російській території. Однак, як повідомляється, дальність дії отриманого від Фінляндії озброєння менша, ніж, наприклад, у ракет великої дальності.

Журналісти звернулися за коментарем до НАТО. В альянсі пояснили, що можливі вказівки щодо "кордонів" використання поставленої в Україну зброї стосуються окремих країн-членів. Загалом позиція НАТО полягає в тому, що Київ має право на самооборону та може завдавати ударів по військових цілях РФ поза межами країни.

У Yle додали, що Фінляндія публічно не оголошувала, яку зброю було поставлено до України.

Нагадаємо, 9 лютого повідомлялося, що Фінляндія відправить Україні 22-й пакет військової допомоги вартістю близько 190 млн. євро.