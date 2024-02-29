Как будут развиваться события на фронте в ближайшие месяцы: прогноз Вloomberg

Скорее всего, Украина попытается удержать линию фронта как можно дольше до второй половины 2024 года. Тогда Киев может получить истребители F-16, а производство западных боеприпасов должно увеличиться. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

«Это позволило бы Киеву спланировать еще одно возможное контрнаступление в 2025 году», — говорится в статье.

В то же время, как утверждает глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, которого цитирует Bloomberg, «крупное наступление по-прежнему будет проблемой для Кремля», поскольку несмотря на нехватку ресурсов у Украины, России потребуется гораздо больше солдат, а также тяжелых танков и транспортных средств для начала наступления.

«У Путина больше артиллерии, у него есть возможность каждый месяц заменять определенное количество ракет, которые он использует, но он не добился полного успеха с точки зрения увеличения, например, танков и бронетехники», — сказал Бауэр.

Он также указал на недавние данные о значительных потерях России в войне.

«Соотношение 1:7 означает, что Путину понадобится много сил, чтобы победить украинцев», — добавил адмирал.

Ранее сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что ситуация на передовой остается сложной. По его словам, у отдельных командиров были обнаружены просчеты во владении обстановкой и оценке противника. Для улучшения ситуация, были выделены дополнительные резервы.