Як розвиватимуться події на фронті протягом найближчих місяців: прогноз Вloomberg

Швидше за все, Україна спробує утримати лінію фронту якнайдовше до другої половини 2024 року. Тоді Київ може отримати винищувачі F-16, а виробництво західних боєприпасів має збільшитись. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

«Це дозволило б Києву спланувати ще один можливий контрнаступ у 2025 році», — йдеться у статті.

У той же час, як стверджує голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, якого цитує Bloomberg, «великий наступ, як і раніше, буде проблемою для Кремля», оскільки незважаючи на нестачу ресурсів в України, Росії буде потрібно набагато більше солдатів, а також важких танків і транспортних засобів для початку наступу.

«У Путіна більше артилерії, він має можливість щомісяця замінювати певну кількість ракет, які він використовує, але він не досяг повного успіху з точки зору збільшення, наприклад, танків і бронетехніки», — сказав Бауер.

Він також вказав на недавні дані про значні втрати Росії у війні.

«Співвідношення 1:7 означає, що Путіну знадобиться багато сил, щоб перемогти українців», — додав адмірал.

Раніше повідомлялося, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що ситуація на передовій залишається складною . За його словами, у окремих командирів було виявлено прорахунки у володінні обстановкою та оцінкою супротивника. Для покращення ситуації були виділені додаткові резерви.